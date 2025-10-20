Ватутин: «Цена бренда Евролиги оценивается больше чем в 1 миллиард евро»

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин в колонке для «СЭ» отметил, что прямо сейчас Евролига — самое прогрессивное спортивное соревнование в мире с точки зрения экономического роста и повышения популярности.

«В свое время Дэвид Стерн (комиссар НБА с 1984 по 2014 год) и его команда «переизобрели» баскетбол, превратив убыточную и не особенно интересную зрителю лигу в успешный коммерческий проект. Это потребовало времени и усилий, но эта работа оправдала себя. Сейчас в мире огромное количество фанатов именно НБА, болельщиков, которые поддерживают отдельные команды и игроков, но в то же время готовы смотреть любые матчи, следить за всеми звездами лиги.

Примерно этим на протяжении последних 20 лет занимаемся мы в Евролиге. Ситуация начала 2000-х в Европе и современная отличаются кардинально. Что любопытно, отстранение российских клубов помогло нам увидеть: теперь у Евролиги есть свои болельщики, любители наблюдать за топовым европейским баскетболом практически без привязки к конкретным командам. Сейчас в Старом Свете нет ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа, но трансляции на официальном бродкастере в России пользуются большой популярностью, и она растет из года в год. Аналогичная ситуация в других странах. А значит, работа Евролиги и ее клубов приносит плоды.

На этом фоне планы НБА в Европе выглядят фактической попыткой украсть стремительно развивающийся бизнес. Ведь примерно десять лет назад Евролига практически не имела рыночной стоимости, а сейчас цена бренда оценивается больше чем в 1 миллиард евро — это мы поняли в ходе недавних переговоров с потенциальными инвесторами. И у лиги существует реальная стратегия, которая позволит утроить эти цифры в ближайшие пять лет. Понятно, что это все еще сложно сравнить с бизнесом НБА, да и рынки США и Европы сильно отличаются, но здесь важно уверенное поступательное движение. Как отмечают специалисты, прямо сейчас Евролига — самое прогрессивное спортивное соревнование в мире с точки зрения экономического роста и повышения популярности», — рассказал «СЭ» Ватутин.

ЦСКА является одним из 13 клубов-акционеров Евролиги.