Ватутин: «Девять из 13 клубов, в том числе ЦСКА, уже подписали соглашение о продлении лицензий Евролиги»

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин в колонке для «СЭ» отметил, что при создании европейской НБА без участия Евролиги собственно Евролига никуда не денется, она просто сохранит оставшиеся, не ушедшие клубы.

«И мы получим еще один источник конкуренции, разрывающий наш баскетбол. Ни к чему хорошему с точки зрения развития спорта это не приведет — мы это уже наблюдали и продолжаем наблюдать на примере конфронтации Евролиги с ФИБА. Кстати, сейчас для ФИБА коллаборация с НБА — способ укрепления позиций в никак не завершенном конфликте.

Именно поэтому по отношению к этому проекту клубы-акционеры Евролиги стараются выступать единым фронтом. Девять из 13 клубов, в том числе ЦСКА, уже подписали соглашение о продлении лицензий, оставшиеся четыре дадут ответ позже. Справедливости ради стоит отметить, что размышления этой четверки о своем будущем несколько «размывают» позицию Евролиги в целом, но решения им предстоят серьезные, поэтому паузу с ответом вполне можно понять. Описывать предложение, сформированное клубами и лигой, не буду — оно было в пресс-релизе. Надеюсь, оно станет основой для продуктивного сотрудничества. Мы готовы к партнерским взаимоотношениям и однозначно не хотим стоять в очереди в ожидании, что кого-то выберут для включения в турнир», — рассказал «СЭ» Ватутин.