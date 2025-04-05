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5 апреля, 00:24

«Милан» проиграл «Виртусу» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В пятницу, 4 апреля, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Альба» дома проиграла «Олимпиакосу» (92:100), «Црвена Звезда» в овертайме уступила «Эфесу» (96:97 ОТ), «Баскония» победила АСВЕЛ (111:75), «Виртус» выиграл у «Милана» (90:70).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Альба» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция) — 92:100 (17:36, 29:25, 27:19, 19:20)

А: Уэтзелл (19), Томас (12), Прочида (12).

О: Питерс (33), Уильямс-Госс (22), Везенков (18).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Эфес» (Турция) — 96:97 ОТ (24:16, 27:28, 13:22, 24:22, 8:9)

Ц: Петрушев (23), Кэнан (21), Миллер-Макинтайр (15), Калинич (15).

Э: Брайант (17), Пуарье (14), Дозьер (13), Османи (11), Бобуа (10).

«Баскония» (Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 111:75 (30:14, 32:20, 30:19, 19:22)

Б: Ховард (25), Монеке (14), Форрест (13), Седекерскис (10), Диоп (10).

А: Аженса (16), Маледон (13), Роберсон (10), Де Коло (10).

«Виртус Б» (Италия) — «Милан» (Италия) — 90:70 (22:9, 22:20, 21:13, 25:28)

В: Морган (16), Шенгелия (14), Жижич (13), Клайберн (13).

М: Ледэй (19), Тонут (10), Риччи (10).

Баскетбол
БК Альба
БК АСВЭЛ
БК Баскония
БК Виртус
БК Милан
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Црвена Звезда
Евролига
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