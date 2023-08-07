Второй номер драфта НБА-2014 Джабари Паркер перейдет в «Барселону»

«Барселона» договорилась о подписании контракта с экс-форвардом «Милуоки», «Чикаго» и «Бостона» Джабари Паркером, сообщает Sport.es.

По данным источника, 28-летний американец успешно прошел медицинское обследование. Он заменит в клубе ушедшего Николу Миротича.

Во время выхода на драфт НБА-2014 Паркер котировался в качестве самого талантливого новичка лиги. Он был выбран «Милуоки» под общим вторым номером. В первом сезоне в НБА игрок получил разрыв крестообразной связки колена и пропустил почти год. Всего Паркер провел в НБА 310 игр, в среднем набирая 14,1 очка, 5,5 подбора и 2 передачи.