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Сегодня, 14:25

Защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн признан MVP Евролиги в сезоне-2024/25

Руслан Минаев
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Защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн признан самым ценным игроком сезона-2024/25 в Евролиге.

29-летний американец установил рекорд турнира, набрав 696 очков в регулярном чемпионате. В 33 матчах сезона у него следующие показатели: 21,1 очка, 3,6 подбора и 4,3 передачи за 31 минуту.

В первую символическую пятерку сезона Евролиги вошли также защитник «Парижа» Ти Джей Шортс, защитник «Баварии» Карсен Эдвардс, форвард «Олимпиакоса» Алексадар Везенков и форвард «Фенербахче» Найджел Хэйс.

В прошлом сезоне лучшим игроком был признан защитник «Монако» Майк Джеймс.

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