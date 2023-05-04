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Сегодня, 00:22

«Барселона» переиграла «Жальгирис» и вышла в полуфинал Евролиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Барселона» переиграла «Жальгирис» в третьем матче 1/4 финала Евролиги — 77:66. Испанская команда выиграла серию и вышла в следующий раунд.

В другом матче среды «Фенербахче» проиграл на своей площадке «Олимпиакосу». Греческая команда вышла вперед в серии — 2-1.

Евролига

1/4 финала

Третьи матчи

«Фенербахче» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция) — 71:72 (21:15, 14:23, 16:7, 20:27)

Ф: Дорси (21), Джекири (15), Калатес (10).

О: Слукас (25), Везенков (17), Блэк (9).

Счет в серии: 1-2.

«Жальгирис» (Литва) — «Барселона» (Испания) — 66:77 (10:13, 16:16, 22:32, 18:16)

Ж: Улановас (13), Бирутис (12), Лекавичюс (8), Димша (8).

Б: Саторански (14), Веселы (14), Тоби (13), Йокубайтис (11).

Счет в серии: 0-3.

баскетбол
БК Барселона
БК Жальгирис
БК Олимпиакос (Пирей)
БК Фенербахче
Евролига
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