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Евролига

Сегодня, 00:10

«Партизан» обыграл «Жальгирис» на выезде и одержал четвертую победу подряд

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Партизан» обыграл «Жальгирис» на выезде в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 93:85.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Кинан Эванс, набравший 33 очка.

«Партизан» одержал четвертую победу подряд в Евролиге.

В параллельных матчах «Црвена Звезда» обыграла «Альбу», а «Эфес» уступил тель-авивскому «Маккаби».

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Партизан» (Сербия) — 85:93 (21:29, 23:29, 20:18, 21:17)

Ж: Эванс (33), Смитс (18), Димса (11)

П: Пантер (22), Дозье (16), Наннэлли (14)

14 декабря. Каунас. «Sporthalle».

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Альба» (Германия) — 85:71 (25:22, 26:20, 20:11, 14:18)

Ц: Неманья (20), Гидрайтис (19), Теодосич (12)

А: Олинде (13), Тимман (12), Ветцелл (10)

14 декабря.

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Эфес» (Турция) — 95:86 (29:20, 16:28, 21:16, 29:22)

М: Браун (21), Колсон (19), Уэбб (14)

Э: Дэн (22), Даум (20), Ларкин (17)

14 декабря.

БК Жальгирис
БК Партизан
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