«Это противоречит нашим ценностям». Евролига в шоке из-за побоища на площадке в Мадриде

Четвертьфинальный матч между испанским «Реалом» и сербским «Партизаном» омрачен крупнейшей дракой между игроками в истории турнира.

Второй матч серии плей-офф Евролиги между испанским «Реалом» и сербским «Партизаном» в Мадриде был досрочно прерван в четвертой четверти из-за массовой драки с участием практически всех игроков, а также персонала обоих клубов. После многочисленных удалений в распоряжении соперников не оказалось баскетболистов для завершения поединка, и судьи были вынуждены объявить о завершении встречи. Пока что итоговым счетом значится 80:95 в пользу гостей, которые неожиданно ведут в четвертьфинальной серии 2-0. Однако впереди дисциплинарные слушания, которые наверняка обернутся серьезными санкциями.

В ожидании санкций

Драка началась за 1:40 до конца четвертой четверти. Гости вели в счете с преимуществом в 15 очков (80:95), однако хозяева еще рассчитывали на чудесное спасение. Во время атаки «Партизана» с мячом был атакующий защитник Кевин Пантер, которого жестко встретил разыгрывающий испанского клуба Серхио Юль. Игрок сербской команды остановился и набросился на обидчика с кулаками. После этого к конфликту присоединились австралийский защитник «Партизана» Данте Экзам и французский форвард «Реала» Гершон Ябуселе. За ними последовал аргентинский легионер «королевского клуба» Габриэль Дек, атаковавший Пантера.

Через мгновение почти все представители двух команд собрались в центре площадке, устроив самую массовую драку в истории Евролиги. В ней с обеих сторон принимали участие 21 игрок плюс представители персонала команд. В основном конфликтующие стороны просто толкались и кричали друг на друга. Однако в ходе сражения француз из «Партизана» Матиас Лессорт повалил боснийца из «Реала» Джанана Мусу, а Ябуселе борцовским приемом отправил на паркет Экзама, после чего сам скрылся в раздевалке.

Конечно, до бойни, которая случилась в матче НБА «Детройт» — «Индиана» в 2004-м, потасовке в Мадриде далеко. Скандальные события в поединке Евролиги завершились очень быстро, тем не менее впечатлили и публику, и руководство евролиги. «Мы решительно осуждаем события, имевшие место на площадке, — говорится в официальном релизе организаторов турнира. — Такие инциденты не отражают ценностей фейр-плей, которые продвигают лига и клубы и которые воплощает в себе баскетбол. События будут рассмотрены независимым дисциплинарным органом, который вынесет решение в течение 24 часов».

Массовая драка в матче «Реал» — «Партизан». Фото Global Look Press

Инцидент исчерпан

Согласно правилам, все участники драки, а также те, кто самовольно покинул скамейку запасных, должны быть автоматически удалены до конца игры. После того как судьи воплотили в жизнь эти санкции, у команд не осталось необходимого минимума игроков для продолжения встречи. Так что матч был завершен досрочно. «Партизану» засчитана победа со счетом 95:80. Сербы теперь ведут в серии со счетом 2-0, что ставит «Реал» на грань поражения в четвертьфинале. Впереди у мадридцев — сложнейший выезд в Белград, где их ждет теплый прием от активных болельщиков «Партизана». Конечно, если Евролига во избежание беспорядков не закроет трибуны.

Ябуселе за его борцовский прием почти гарантировано ждет дисквалификация, поскольку в результате этого броска Экзам получил травму ноги. По словам врача «Партизана» Момы Яковлевича, австралийский защитник повредил сухожилие. Кроме того, у него проблемы с гематомой на губе. «Я постараюсь успокоить эмоции, — пообещал на пресс-конференции тренер «Партизана» Желько Обрадович. — У меня много друзей в «Реале», это отличный клуб, и мы должны гостеприимно встретить испанцев в Белграде. Для дальнейших конфликтов нет никакого повода. Игроки поговорили после игры, и на этом история должна закончиться».

Капитан «Реала» Руди Фернандес также принес извинения за инцидент: «После того что мы пережили, необходимо попросить прощения у наших болельщиков и всех фанатов баскетбола, — отметил испанский защитник. — Мы не можем допускать подобные инциденты, но под воздействием эмоций игроки иногда совершают ошибки. Сейчас имел место один из таких дней. Мы считаем «Партизан» дружественной командой, а их тренер Желько Обрадович отлично знает наш клуб. На этом инцидент исчерпан, и далее мы должны продолжить играть в баскетбол, чтобы болельщики могли насладиться нашим поединком в Евролиге».

Массовая драка в матче «Реал» — «Партизан». Фото Global Look Press

Третий матч в данной серии намечен на 2 мая. «Реал» по итогам нынешнего регулярного сезона в Евролиге финишировал третьим, а «Партизан» — шестым. В прошлом году мадридцы играли в финале турнира, где уступили турецкому «Эфесу». «Партизан» в нынешнем сезоне вернулся в Евролигу впервые с 2014 года, в том числе из-за исключения российских клубов на волне санкций.