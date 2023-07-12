ФИБА и Евролига договорились об «окнах» для сборных. Мир после долгого противостояния?

Пока компромисс действует только на сезон-2023/24.

После многолетнего конфликта ФИБА и Евролига договорились о том, чтобы календари клубов и сборных не пересекались. Пока что стороны согласились разнести календари на сезон-2023/24, но в течение следующего года Международная баскетбольная федерация и Евролига будут пытаться договориться и о следующих сезонах. Рассказываем, почему это важное решение и как может измениться отбор на главные старты, включая Олимпиаду.

История конфликта

Совсем недавно в мировом баскетболе царила монополия ФИБА (НБА как успешный самостоятельный коммерческий проект вынесем за скобки). Соревнования сборных всех возрастов и континентальные клубные турниры организовывала Международная федерация баскетбола, национальные чемпионаты по указке сверху проводили федерации стран.

Естественно, самой привлекательной частью этой большой баскетбольной программы всегда были встречи ведущих мужских команд. Фактически они и являлись донорами всех основных соревнований, поскольку платили в казну федераций немалые взносы. При этом ФИБА настолько устраивало такое положение дел, что она не утомляла себя маркетинговой работой — поступления в казну и без этого были регулярными.

Существующая система не устраивала сами клубы, которые в 2000 году устроили революцию: создали УЛЕБ (Союз европейских баскетбольных лиг) и зарегистрировали бренд «Евролига», до того по умолчанию использовавшийся ФИБА. Это, конечно, привело к конфликту. ФИБА попробовала зацепиться за собственный «продукт» — переименовала главный еврокубок в Сапролигу, заручилась поддержкой греков, турок, россиян и израильтян. Двоевластие продлилось год, и первая победа осталась за новой Евролигой, показавшей стремление коммерциализировать турнир, найти спонсоров, получить деньги за трансляции и дать клубам возможность получать прибыли, а не заниматься выплатой взносов.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Со временем Евролига как отдельная организация перевела под собственный контроль и второй по значимости клубный турнир. Если точнее — создала его заново, фактически вынудив ФИБА закрыть привычные Кубки Сапорты и Корача. Новое соревнование сначала назвали Кубком УЛЕБ, а затем, когда УЛЕБ утратила свою главенствующую роль, переименовали в Еврокубок. В 2004-м после затяжной холодной войны Евролига и ФИБА подписали договор. По его условиям Евролига выплачивала 400 тысяч евро ежегодно «на развитие баскетбола». Ключевым пунктом соглашения стал вопрос игрового календаря: под турниры сборных отдавался период с конца июня по конец сентября, под клубные соревнования — с октября по середину июня.

В 2012 году ФИБА объявила о намерении прорубить в клубном расписании те самые «окна» под квалификационные матчи чемпионатов мира и Европы, запланировав их на ноябрь и февраль. НБА сразу заявила, что не отпустит своих игроков. Евролига посчитала ход ФИБА нарушением договора и прекратила компенсационные выплаты, при этом не заявляя публично о намерении запретить игрокам участие в турнирах национальных сборных.

В 2014 году ФИБА официально подтвердила решение внедрить «окна» и опубликовала календарь на ближайшие годы, кардинально изменив и схему турниров (например, чемпионаты Европы стали проводиться раз в четыре, а не в два года), и систему отбора на все соревнования, включая Олимпийские игры. Начиная с 2012 года Евролига представила ФИБА несколько предложений по решению создавшейся проблемы, но не получила ни одного комментария вплоть до старта «конфликтного» сезона-2017/18. В сентябре 2017-го (за полтора месяца до открытия «окон») ФИБА наконец выступила с компромиссным предложением. Клубы Евролиги собрались на экстренное заседание для его обсуждения, и большинством голосов было решено не менять даты проведения матчей Евролиги.

За последние шесть лет позиция топ-клубов не изменилась. Сборные пытаются отбираться на крупные турниры без своих лучших игроков и частенько проваливаются. Например, сборная Словении в статусе чемпиона Европы не смогла выйти на ЧМ-2019, так как все топовые баскетболисты параллельно выступали в НБА или в Евролиге. Схожие проблемы тогда испытывала Латвия. На ЧМ-2023, который стартует в конце августа в Японии, Индонезии и на Филиппинах, мы не увидим такие сильные европейские сборные, как Турция, Израиль, Украина, Чехия и Польша. Последние сильнейшим составом добрались до полуфинала Евробаскета-2022, но провалились резервом в квалификации ЧМ-2023 (даже не вышли во второй групповой этап). России, к сожалению, вообще не дали возможности отобраться, хотя команда Зорана Лукича стартовала с трех побед подряд. Но это уже вопрос из другой области.

Деян Бодирога. Фото Global Look Press

Эффект Бодироги?

Многие специалисты, игроки и тренеры неоднократно говорили — национальные команды должны выступать летом, по окончании клубного сезона. В этом случае смогут приехать абсолютно все топы, включая звезд НБА. Иначе на ведущих баскетболистов выпадает дополнительная нагрузка, риск травм, финансовые и спортивные потери от которых не покрывает предлагаемая международной и национальной федерациями страховка. К тому же нарушается режим так называемой единой спортивной формы: клубы получают баскетболистов во время предсезонки в разном состоянии и готовят их так, чтобы по ходу сезона они приходили к единым кондициям. «Окна» же разрывают этот важный процесс.

Главный аргумент ФИБА на эти высказывания заключался в популяризации игры. Они составили календарь сборных таким образом, чтобы болельщики видели главную команду страны регулярно, причем на площадках своих городов. Как в футболе.

Многолетний босс Евролиги Жорди Бертомеу не покупался на это. Точнее, ответственность всегда перекладывалась на клубы. Они проголосовали против изменения расписания согласно предложению ФИБА. Они предложили руководству Евролиги публично выступить против отправки игроков в сборные. После того как Бертомеу сменил великий в прошлом игрок Деян Бодирога, появилась надежда, что стороны смогут договориться. Первый год, видимо, ушел на переговоры, а этим летом Бодирога и генеральный секретарь Андреас Загклис ударили по рукам.

На этой неделе официальный сайт Евролиги выпустил сообщение, что организации пришли к договоренности, чтобы в сезоне-2023/24 календари национальных команд и клубов не пересекались. На официальном сайте Евролиги сообщается, что в ближайшие двенадцать месяцев продолжатся переговоры, «направленные на достижение взаимоприемлемых решений на благо баскетбола в Европе и во всем мире».

Таким образом, новый сезон будет экспериментальным, который ответит на многие вопросы. Вырастут ли суммы страховки, захотят ли сами игроки прерывать клубный сезон ради своей сборной (только руководители российских клубов искали компромисс с РФБ, отпуская некоторых игроков), не будут ли клубы придумывать «повреждения» своим лидерам, чтобы поберечь их, не получит ли кто-то из звезд травму в расположение национальной команды, откажутся ли тренеры от баскетболистов, которые играли в квалификацию последние шесть лет...

Первое примирительное «окно» пройдет через четыре месяца.