«Пао» выиграл Евролигу впервые за 13 лет. Атаман приблизился к величию Гомельского и Обрадовича

Турецкий тренер ждет звонков от клубов НБА.

Евролига-2023/24. Финал

«Реал» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 80:95 (36:25, 18:24, 7:15, 19:31)

«Реал»: Муса (15), Кампаццо (12), Родригес (11)

«Панатинаикос»: Нанн (21), Лессор (17), Грант (11)

В решающем матче Евролиги-2023/24 сошлись две лучшие команды регулярного сезона. «Реал» в рамках чемпионата одержал 27 побед (при 7 поражениях), «Панатинаикос» оступился на четыре раза больше. Четвертьфинальные серии плей-офф команды Чуса Матео и Эргина Атамана прошли по разным сценариям. Мадридцы первыми отобрались в Берлин, всухую обыграв «Басконию» (3-0 — в серии). Клуб из Афин же помучился с «Маккаби», оформив путевку в «Финал четырех» в пятом матче, на который клуб из Тель-Авива приехал без своего лидера Уэйда Болдуина. Причем в первой игре серии, которая закончилась победой израильтян, Атаман заявил журналистам, что выиграет эту серию. А если этого не случится, то уйдет в отставку.

Победа для отца

Напомним, что турецкий специалист возглавил «Пао» летом 2023-го, подписав контракт на два года. До этого на протяжении шести лет Эргин возрождал победные традиции в «Анадолу Эфес», дважды выиграв со стамбульцами Евролигу и трижды — чемпионат Турции. Афинский клуб он принял в довольно плачевном состоянии. Сезон-2022/23 «Панатинаикос» закончил на предпоследнем месте регулярного сезона Евролиги, хуже перформанс показал только АСВЕЛ Тони Паркера. В финале чемпионата Греции «Пао» проиграл соседям из «Олимпиакоса» (3-1 — в серии), которые завоевали второй чемпионский титул подряд.

Американский форвард Деррик Уильямс покидая «Панатинаикос», заявил, что для него это один из лучших моментов за последние несколько месяцев. «У клуба много проблем, Атаману не решить все это, хотя он один из лучших в своем деле. Если у него получится, то я сниму шляпу», — подчеркнул Уильямс.

Эргин был настроен более позитивно. Особенно когда клуб все-таки смог договориться о переходе в свои ряды Костаса Слукаса. Прямиком из «Олимпиакоса». Этот трансфер вызвал много споров в Греции, Слукаса постоянно освистывали фанаты, но Атаман раз за разом уверял местных журналистов, что Костас вернет клуб на победный путь.

По сравнению с прошлым сезоном статистика Слукаса снизилась, но перед «Финалом четырех» Атаман вновь сделал яркое заявление: «В Берлине Костас докажет всем, что он лучший игрок Европы. Он знает, как справиться с любой игрой, он знает, что ему нужно делать, чтобы помочь команде, своим партнерам, а также помочь мне. Он очень важен, и я надеюсь, что он готов на 100 процентов физически. В конце концов, это всего лишь два матча. Психологически он определенно будет готов».

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман. Фото AFP

Магия Атамана сработала. В полуфинале с «Фенербахче» Слукас не блистал (4 очка и 3 передачи), но и этого оказалось достаточно, чтобы легко переиграть команду Шарунаса Ясикявичюса. Решающую четверть Лессор и компания выиграли 17:7. До это «Пао» играл в финале Евролиги 13 лет назад. Зато для их тренера это был уже четвертый финал главного турнира Старого Света за шесть лет.

Слукас же сэкономил силы (сыграл 17:40 в полуфинале) и в решающей игре с «Реалом» уже показал все свои таланты: 24 очка, 3 передачи и 31 балл за эффективность. Костас заслуженно получил приз MVP, хотя скинуть «Реал» с трона было нелегко. В первой четверти сливочные набрали 36 очков, а по ходу второй усилиями Факундо Кампаццо вели «+15». Однако после перерыва на паркете была только одна команда — «Панатинаикос».

«Горд, что мы совершили камбэк на глазах 15 тысяч болельщиков «Панатинаикоса», — заявил после матча главный тренер греческого клуба Эргин Атаман. — Это потрясающе. Я очень счастлив за своих ребят, наших руководителей, наших фанатов, которые не смогли доехать до Берлина. Вы знаете, что месяц назад я потерял отца. Я уверен, что он это видел. Он был со мной во время всех побед с «Анадолу Эфесом», а сейчас наслаждается успехом «Пао».

Теперь Атаман попытается выиграть и чемпионат Греции (пока там стадия полуфиналов), и никто не удивится, если его предсказание снова сбудется. Летом Эргин отметил, что при всем уважении к «Олимпиакосу» и их тренеру Георгиосу Барцокасу (с которым они сходили поужинать) в этом году золото чемпионата заберет «Пао».

В приятной компании

Атаман выиграл свой третий титул чемпиона Евролиги. Причем сделал это с разными клубами. Ранее такое удавалось только Желько Обрадовичу (побеждал с «Партизаном», «Ховентутом», «Реалом», «Панатинаикосом» (5) и «Фенербахче»), Александру Гомельскому («Рига» (3) и ЦСКА), Этторе Мессине («Виртус» и ЦСКА) и Божидару Мальковичу («Сплит», «Лимож», «Панатинаикос»).

Поэтому желание Эргина попробовать свои силы в НБА уже не кажется каламбуром. «Если одна из команд из нижней части турнирной таблицы НБА интересуется моим секретом, я тут. Пусть свяжутся со мной. Не буду объяснять мой подход. Пусть связываются, и мы вместе поднимем их команду со дна и доведем ее до самой вершины. Это не так уж сложно», — заявил турецкий специалист в рамках общения с журналистами на «Финале четырех».

Возможно, турок сможет перенести идеологию европейского баскетбола за океан. На эту тему он рассуждал пару месяцев назад, комментируя не самый лучший сезон вернувшегося из НБА Хуана Эрнангомеса.

«Хуанчо — игрок, у которого есть некоторые проблемы, а проблема с выходцами из НБА заключается в том, что они играли там меньше минуты и не несли никакой ответственности. В Евролиге иногда это становится проблемой. Не только для Хуанчо, но и для многих других игроков вроде него. Ему нужно стать, наверное, сильнее, чтобы быть конкурентоспособным на том уровне агрессии и жесткости в защите, которую он встречает в Евролиге. Как я уже много раз говорил: Евролига — это агрессивная игра с первой и до последней минуты игры. НБА отличается. В НБА первые три четверти игра очень мягкая. Они начинают играть лишь в последней четверти».