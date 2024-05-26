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Егор Демин второй раз выиграл юношескую Евролигу. Наш вундеркинд покидает «Реал»?

Российский баскетболист «Реала» Демин выиграл юношескую Евролигу
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Баскетболист Егор Демин
Егор Демин.
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Судя по всему, следующий сезон талантливый разыгрывающий проведет в США.

Как и год назад, наш соотечественник Егор Демин стал чемпионом юниорской Евролиги ( U-18) в составе «Реала». Разыгрывающий провел решающую стадию на высочайшем уровне. На групповом этапе Демин и компания разгромили сверстников из Милана (у Егора 19 очков, 6 подборов и 4 передачи), затем в упорной борьбе переиграли сербскую «Мегу» (13 очков и 12 подборов) и покуражились в матче с «Ульмом» (14 очков и 8 подборов з 22 минуты). А вот в финале турнира мадридцы доигрались до овертайма с французской академией INSEP (85:84) и защитили чемпионский титул.

Странный выбор

Егор стал самым результативным игроком финала. Он провел на паркете почти 43 минуты (из 45) и успел отметиться 26 очками (3/10 — из-за дуги, 9/22 — с игры, 5/6 — с линии штрафных), 11 подборами, 6 результативными передачами, 3 перехватами и 2 блок-шотами. Эффективность — 27 баллов. Фантастический результат.

Столько же у Уго Гонсалеса. При этом у Демина больше очков, чем у главного таланта испанского баскетбола (26/23). Увы, но это не аргумент для жюри ANGT. Гонсалес в итоге был признан MVP турнира, а россиянин даже не попал в символическую пятерку. Компанию Уго там составили Нолан Траоре (INSEP), Каспарас Якусионис («Барселоны»), Джек Кайил («Мега») и Паркер Робинсон (Overtime Elite).

Однако вряд ли это будет иметь хоть какое-то значение для будущего Егора. Уже с 1 по 3 июня Демин примет участие в знаменитом баскетбольном лагере в Тревизо, куда каждый год съезжаются главные таланты мирового баскетбола. Компанию Егору составят игроки из США, Аргентины, Ирана, Сербии, Франции, Испании, Сенегала... Среди менторов в Тревизо будет экс-игрок ЦСКА Дэвид Вантерпул. Также в заявке — Джеймс Харден, Василие Мицич, Остин Риверс, Никола Йович и другие.

Также летом Егор, вероятно, попрощается с «Реалом» и перевезет свои таланты за океан. Демин находится в системе «Реала» с 2021 года, в 2023 году он дебютировал за основную команду.

В хорошей компании

Как стало известно «СЭ», скорее всего, в следующем сезоне Демин будет выступать за BYU Cougars — баскетбольную команду, представляющую Университет Бригама Янга в Прово, штат Юта. «Реал» получит за россиянина 500 тысяч долларов, а Егор сможет хорошо подготовиться к драфту НБА-2025, будучи целый год на виду у североамериканских скаутов. Понятно, что большинство команд НБА и так пристально следит за разыгрывающим, но игра в NCAA заметно увеличит шансы Демина быть выбранным в первом раунде.

В феврале 2024-го ESPN включила Демина в топ-10 ориентировочного списка драфта НБА-2025. Авторитетное издание ожидает, что следующим летом россиянин может быть выбран под девятым номером (напомним, что выше всех в истории среди россиян на драфте НБА был выбран форвард Ярослав Королев — в 2005 году «Клипперс» взяли его под 12-м номером). По оценкам ESPN, первым номером драфта-2025 станет форвард Купер Флэгг, вторым станет защитник Эйс Бэйли, а третьим — центровой Каман Малуач.

Егор Демин в&nbsp;дебютном матче за &laquo;Реал&raquo;. «Очевидно, что это следующий уровень». Российский баскетболист дебютировал за основу «Реала»

Впрочем, игра Демина за BYU Cougars может изменить эти расклады. Эта университетская команда славится большими баскетбольными традициями. Оттуда в НБА вышли многие топы: Денни Эйндж, Рафаэль Араужо, Грег Кайт, Шон Брэдли, Джиммер Фредетт... Из хороших знакомых российским любителям баскетбола — Крешимир Чосич и Трэвис Хансен из «Динамо». В Евролиге сейчас на ведущих ролях Элайджа Брайант и Брэндон Дэвис.

Тренером BYU Cougars в следующем сезоне будет бывший первый ассистент главного тренера «Финикса» Кевин Янг, который является одним из самых перспективных тренеров США.

Баскетбол
БК Реал
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