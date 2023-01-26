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НБА

Сегодня, 13:16

20-летний турок Шенгюн — первый центровой в истории НБА с несколькими трипл-даблами до достижения 21 года

Руслан Минаев
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Центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн сделал трипл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА против «Вашингтона» (103:108). 20-летний турок набрал 21 очко, сделал 11 подборов и отдал 10 результативных передач.

Таким образом, баскетболист сделал второй трипл-дабл в карьере и стал первым центровым в истории НБА, на счету которого несколько трипл-даблов до наступления 21-летия.

В этом сезоне Шенгюн набирает в среднем 15,5 очка, совершает 9 подборов и отдает 3,5 передачи при 1 блок-шоте за 28 минут игрового времени.

БК Хьюстон Рокетс
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