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НБА

3 октября, 23:21

33-летний Блэйк Гриффин стал игроком «Бостона»

Иван Шитик
Корреспондент
Блэйк Гриффин.
Фото БК «Бостон».

«Бостон» 3 октября на официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом Блэйком Гриффином, который находился в статусе свободного агента.

Стороны договорились о подписании полностью гарантированного контракта на один год.

33-летний Гриффин провел два предыдущих сезона за «Бруклин». В прошлом сезоне 33-летний форвард набирал в среднем 6,4 очка и 4,1 подбора за матч.

На счету шестикратного участника Матча всех звезд в общей сложности 724 матча за «Клипперс», «Детройт» и «Бруклин».

Напомним, что Гриффин был выбран под общим 1-м номером на драфте 2009 года командой из Лос-Анджелеса.

БК Бостон Селтикс
Блэйк Гриффин
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