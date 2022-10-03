33-летний Блэйк Гриффин стал игроком «Бостона»

«Бостон» 3 октября на официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом Блэйком Гриффином, который находился в статусе свободного агента.

Стороны договорились о подписании полностью гарантированного контракта на один год.

33-летний Гриффин провел два предыдущих сезона за «Бруклин». В прошлом сезоне 33-летний форвард набирал в среднем 6,4 очка и 4,1 подбора за матч.

На счету шестикратного участника Матча всех звезд в общей сложности 724 матча за «Клипперс», «Детройт» и «Бруклин».

Напомним, что Гриффин был выбран под общим 1-м номером на драфте 2009 года командой из Лос-Анджелеса.