39-летний Леброн продлил контракт с «Лейкерс»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заключил новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте НБА.

Срок соглашения с 39-летним американцем не сообщается. В СМИ говорилось о двухлетнем контракте на 104 миллиона долларов, баскетболист может не продлевать соглашение на сезон-2025/26.

Леброн выступает за «Лейкерс» с 2018 года. Также форвард играл за «Кливленд» и «Майами». Леброн является четырехкратным чемпионом НБА, двукратным олимпийским чемпионом, четырехкратным обладателем награды самому ценному игроку регулярного чемпионата и финала плей-офф.