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Сегодня, 02:21

43-летний Хаслем завершил карьеру. Он провел 20 сезонов в «Майами»

Евгений Козинов
Корреспондент
Удонис Хаслем.
Фото USA Today Sports
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Тяжелый форвард Удонис Хаслем объявил о завершении профессиональной карьеры. 43-летний американец провел 20 сезонов в НБА, выступая за «Майами».

«20 лет… Невозможно выразить словами, что прошедшие 20 лет значили для меня, но вы меня знаете. Конечно, я попытаюсь... Мне очень приятно сказать, что я покидаю эту игру без сожалений. Чемпионаты, награды, братство, сложно не быть спокойным.

От игрока, которого не выбрали на драфте, до трехкратного чемпиона, второй символической сборной новичков, лучшего партнера по команде, самого возрастного игрока в финальной серии, лидера «Майами» по подборам и проведенным сезонам. Этот список можно продолжать», – написал Хаслем в соцсети.

За свою карьеру Хаслем провел 879 матчей в НБА, набирая в среднем по 7,5 очка и делая по 6,6 подбора.

НБА
БК Майами Хит
Удонис Хаслем
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