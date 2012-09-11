Ги подписал с "Кливлендом" новый долгосрочный контракт

25-летний форвард Алонсо Ги подписал с клубом новый контракт. Детали соглашения пока не разглашаются.

- Как только Ги стал свободным агентом, мы сразу же объявили о том, что хотим продолжить сотрудничество с ним, - приводит Cleveland Plain Dealer слова генерального менеджера "Кливленда" Криса Гранта. - Могу сказать, что он будет выступать за команду в ближайшие несколько лет.

В сезоне-2011/12 Ги провел 63 матча в регулярном чемпионате и набирал в среднем по 10,6 очка за игру, делал по 5,1 подбора и по 1,8 передачи.