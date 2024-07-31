Ачиува останется в «Нью-Йорке»

Форвард Прешес Ачиува не покинет «Нью-Йорк» этим летом. По информации ESPN, игрок согласовал однолетний контракт на 6 миллионов долларов.

24-летний нигериец по ходу прошлого сезона перебрался в «Никс» из «Торонто» в результате обмена перед дедлайном. В 49 матчах за «Нью-Йорк» он набирал в среднем по 7,7 очка и 7,2 подбора.

Этим летом Ачиува стал неограниченно свободным агентом, так как клуб не выставил ему квалификационное предложение на сезон-2024/25 стоимостью 6,27 миллиона долларов.