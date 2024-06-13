В НБА отреагировали на смерть Уэста: «Джерри был определяющей фигурой в баскетболе в течение 60 лет»

Комиссионер НБА Адам Сильвер прокомментировал смерть бывшего игрока и тренера «Лейкерс» Джерри Уэста. Ему было 86 лет.

«Джерри Уэст был баскетбольным гением и определяющей фигурой в нашей лиге на протяжении 60 лет. Он зарекомендовал себя не только как чемпион НБА и участник 14 Матчей всех звезв, но и как непревзойденный спортсмен, который пережил самые важные моменты.

Ценю ту дружбу, которая была между нами и знания о жизни и баскетболе, которыми он делился со мной все эти годы. От имени НБА выражаем наши глубочайшие соболезнования жене Карен и его многочисленным родным и близким», — цитирует Сильвера ESPN.

Уэст провел всю карьеру баскетболиста в «Лос-Анджелес Лейкерс». Он становился чемпионом НБА (1972) и признавался самым ценным игроком финала (1969). Уэст 14 раз участвовал в Матче всех звезд НБА.

После завершения карьеры Уэст работал в «Лейкерс», «Мемфисе», «Голден Стэйт» и «Клипперс». В качестве менеджера он становился чемпионом НБА 8 раз.