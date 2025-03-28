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28 марта, 02:03

Комиссионер НБА — о формате Матча звезд НБА-2025: ««Это был промах»

Евгений Козинов
Корреспондент
Андреас Заглис и Адам Сильвер.
Фото AFP
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Комиссионер НБА Адам Сильвер признал, что новый формат Матча звезд НБА оказался промахом.

«Это был промах. Мы не достигли цели в плане создания опыта Матча звезд, которым мы могли бы гордиться и которым могли бы гордиться наши игроки», — приводит NY Times слова Сильвера.

Также коммиссионер НБА признал успех Турнира четырех наций НХЛ и отметил, что Сильвер намекнул, что Матч звезд-2026 может принять международный оттенок.

Матч звезд НБА-2025 года прошел в формате мини-турнира с участием четырех команд. Матчи игрались до 40 очков. Победителем стал состав, собранный Шакилом О'Нилом, который в финале победила команду, собранную Чарльзом Баркли — 41:25.

Баскетбол
НБА
Адам Сильвер
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