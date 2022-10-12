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Сегодня, 10:28

Адетокумбо выразил желание стать знаменосцем сборной Греции на Олимпиаде в 2024 году

Алина Савинова

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо заявил, что хотел бы стать знаменосцем сборной Греции на Олимпийских играх-2024.

«Это потрясающе — быть знаменосцем на Олимпийских играх 2024 года, но есть шаги, которые мы должны предпринять, чтобы попасть туда», — приводит Eurohoops слова 27-летнего баскетболиста.

Адетокумбо выступает как за «Милуоки» в НБА, так и за сборную Греции. Он является участником матча всех звезд 2017, 2018, 2019 и 2020 годов. В 2019 и 2020 годах он был признан самым ценным игроком НБА. На Евробаскете-2022 баскетболист сыграл за сборную Греции, которая в четвертьфинале турнира уступила Германии (96:107). Адетокумбо набрал 31 очко в этом матче.

Источник: https://www.eurohoops.net/en/national-teams/1402627/giannis-antetokounmpo-it-will-be-amazing-to-be-flag-bearer-in-the-2024-olympics/
БК Милуоки Бакс
Яннис Адетокумбо
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