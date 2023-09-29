Адетокунбо об обмене Лилларда на Холидэя: «Противоречивый день для Милуоки»

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокунбо прокомментировал обмен в результате, которого «Бакс» обменяли защитника Дрю Холидэя на разыгрывающего «Портленда» Дэмиена Лилларда.

«Противоречивый день для Милуоки. Вы получаете Дэйма, потрясающего игрока, но одновременно теряете отличного человека в лице Дрю. Холидэй привел нас туда, куда мы так долго стремились... Я в этом деле уже 10 лет. Понимаю, что это бизнес. Дрю всегда будет моим братом. Он один из лучших людей, которых я встречал.

Но мы должны сосредоточиться на цели — победе в чемпионате. Дэйм хочет этого. Он жаждет победы и будет подталкивать нас вперед. Я очень рад, что он в нашей команде", — цитирует Ядетокунбо Bleacher Report.

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