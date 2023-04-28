Адетокунбо: «Это худший плей-офф в моей карьере»

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо прокомментировал поражение от «Майами» в первом раунде плей-офф НБА (1-4).

«Думаю, что это худший плей-офф в моей карьере. У нас в раздевалке, как и у других команд, висит число, которое показывает количество побед, оставшихся до чемпионского титула — 16, 15, 14... И мы остановились на 15. По-моему, это мой первый розыгрыш плей-офф, когда мы остановились на числе 15. Возможно, мы уже проигрывали в первом раунде, но не останавливались на 15», — цитирует Talkbasket Адетокунбо.

Во втором раунде «Хит» встретятся с «Нью-Йорком», который обыграл «Кливленд».