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Сегодня, 03:08

Адетокунбо: «Это худший плей-офф в моей карьере»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо прокомментировал поражение от «Майами» в первом раунде плей-офф НБА (1-4).

«Думаю, что это худший плей-офф в моей карьере. У нас в раздевалке, как и у других команд, висит число, которое показывает количество побед, оставшихся до чемпионского титула — 16, 15, 14... И мы остановились на 15. По-моему, это мой первый розыгрыш плей-офф, когда мы остановились на числе 15. Возможно, мы уже проигрывали в первом раунде, но не останавливались на 15», — цитирует Talkbasket Адетокунбо.

Во втором раунде «Хит» встретятся с «Нью-Йорком», который обыграл «Кливленд».

БК Майами Хит
БК Милуоки Бакс
Яннис Адетокунбо
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