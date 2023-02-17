0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:14

Адетокунбо стал рекордсменом «Милуоки» по результативным передачам

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо стал рекордсменом клуба по результативным передачам.

В матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (112:100) игрок за 9 минут, что он провел на площадке отдал, 3 передачи и довел карьерный показатель до отметки 3 274.

Таким образом, грек побил рекорд Пола Пресси, который с 1982 по 1990 годы стал автором 3 272 передач в форме «Милуоки».

Отметим, что Адетокунбо получил травму в матче против «Чикаго». Теперь его участие в Матче звезд НБА находится под вопросом.

БК Милуоки Бакс
БК Чикаго Буллз
Яннис Адетокунбо
0
Читайте также
Допингер или жертва? Загадка олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Тараненко
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Посольство РФ оценило позицию Вашингтона относительно ударов по Крыму
Кулеба заявил об отсутствии договоренностей по истребителям для Киева
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области
Рябков выразил уверенность в ответственности США за диверсию на СП
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Яннис Адетокунбо получил травму кисти в матче с «Чикаго» и может пропустить Матч звезд НБА

«Клипперс» победили «Финикс»