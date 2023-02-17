Адетокунбо стал рекордсменом «Милуоки» по результативным передачам

Сегодня, 08:14
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо стал рекордсменом клуба по результативным передачам.
В матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (112:100) игрок за 9 минут, что он провел на площадке отдал, 3 передачи и довел карьерный показатель до отметки 3 274.
Таким образом, грек побил рекорд Пола Пресси, который с 1982 по 1990 годы стал автором 3 272 передач в форме «Милуоки».
Отметим, что Адетокунбо получил травму в матче против «Чикаго». Теперь его участие в Матче звезд НБА находится под вопросом.