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Сегодня, 07:22

Адетокунбо установил рекорд «Милуоки» по количеству очков за игру

Руслан Минаев
Яннис Адетокунбо.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо набрал 64 очка в домашнем матче регулярного чемпионата с «Индианой» (140:126).

Грек побил рекорд Майкла Редда, который держался 17 лет. 11 ноября 2006 года игрок «Бакс» набрал 57 очков в матче с «Ютой (111:113). Предыдущий рекорд принадлежал легендарному центровому Кариму Абдул-Джаббару, который в сезоне-1971/72 набрал 55 очков.

Помимо этого, Адетокунбо установил личный рекорд сразу в двух категориях — по количеству очков и по количеству реализованных штрафных бросков (24 из 32). С игры форвард реализовал 20 бросков из 28 за 37 минут.

Средние показатели Адетокунбо в этом сезоне — 30,6 очка, 10,7 подбора и 5,1 передачи.

НБА
БК Милуоки Бакс
Яннис Адетокунбо
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