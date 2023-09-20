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Сегодня, 17:19

Адетокунбо: «Все знают, что я нигериец. Это моя культура»

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Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо рассказал о своей родословной.

«Конечно, я родился в Греции и вырос в Греции. У меня европейский менталитет. А вообще во мне сочетаются культуры обеих стран, Греции и Нигерии. Но в конце концов, все знают, что я нигериец. Это моя культура. Летом я ездил туда с мамой и познакомилась со своими родственниками. Да, я родился в Греции, я играю за сборную Греции, но все мы знаем, что я нигериец, африканец», — сказал Адетокунбо в подкасте журналиста ESPN Брюса Бернстайна.

В прошлом сезоне НБА Адетокунбо провел 66 матчей, в которых в среднем набирал 30,7 очков и отдавал 5,7 результативных передач.

Баскетбол
НБА
БК Милуоки Бакс
Яннис Адетокунбо
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