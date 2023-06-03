Агент ответил на вопрос о будущем Леброна Джеймса

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Агент форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса Рич Пол ответил на вопрос, останется ли игрок в НБА в следующем сезоне.
«Я тоже надеюсь, как и вы. Посмотрим», — приводит USA Today слова Пола, со ссылкой на Cleveland.com.
После вылета из плей-офф НБА на стадии финала Западной конференции Джеймс заявил, что ему предстоит хорошо подумать о своем будущем в баскетболе.
Ранее Bleacher Report сообщал, что 38-летний американец рассматривает вариант с завершением карьеры. Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания заявил, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс проведет в НБА еще два сезона.