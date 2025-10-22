Видео
22 октября, 12:40

Кириленко — о Демине, Голдине и Лахине: «У наших парней есть своего рода функция Христофора Колумба»

Президент РФБ, участник Матча всех звезд НБА Андрей Кириленко в колонке для «СЭ» поделился мнением о перспективах российских игроков в стартовавшем сезоне.

«Предстоящий сезон в НБА просто обязан привлечь внимание всех любителей баскетбола в России. Три наших игрока — Егор Демин, Влад Голдин, Витя Лахин — отыграют свои первые сезоны. Отдельно надо отметить сложный путь Виктора. После тяжелой травмы и попадания в G-League ему придется непросто, но опыт других игроков показывает, что сложный и тернистый путь очень часто приносит результаты. Кевин Луни и Серж Ибака подтвердят.

У наших парней есть своего рода функция Христофора Колумба: на их долю выпадает задача показать, что после ковидных и международных ограничений российские игроки готовы играть в НБА. У нас около 10 игроков в первом дивизионе NCAA и всего человек 30 в американском студенческом баскетболе. У них есть прекрасная возможность не только общаться с Егором, Витей и Владом, но и видеть примеры того, куда можно попасть при максимальной концентрации на результате», — отметил Кириленко.

Андрей Кириленко оценил перспективы в&nbsp;НБА Егора Демина, Владислава Голдина и&nbsp;Виктора Лахина.«Болеем за наших. Это будет самое интересное в НБА». Колонка Андрея Кириленко для «СЭ»

Андрей Кириленко
Виктор Лахин
Владислав Голдин
Егор Дёмин
