Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

23 октября, 11:00

Кириленко о дебюте Демина: «Его уверенность проявлялась под давлением гостевых трибун»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Президент РФБ, участник Матча звезд НБА Андрей Кириленко прокомментировал «СЭ» первую игру Егора Демина в регулярном сезоне в составе «Бруклина».

«Такого дебюта мы и ждали: 14 очков с прекрасным процентом, 5 подборов за 22 минуты со скамейки. Передачи отдавал неплохие, партнеры не всегда были точны. Тренер выбрал старт без потенциального разыгрывающего, но Теренс Манн неплохо справлялся. Выйдя со скамейки, Егор показал уверенность в своих действиях. Пару раз бросал в сложных ситуациях и забивал. «Бруклин» немного провалил вторую четверть и не сумел догнать соперника.

Радует, что Егор был очень активен с мячом. Такое ощущение, что он забыл, что это НБА, а не NCAA. И это правильно! Последний свой дальний он забросил метров с 9. Пусть кто-то скажет, что исход встречи был решен, но так считают только те, кто не понимает ответственности и важности таких ситуаций. Две потери — мелочь, особенно для разыгрывающего при таких минутах. «Нетс» проиграли щит, но в этом вины Егора точно нет.

Уверенность Демина проявлялась под давлением гостевых трибун, это всегда идет на пользу. Следующий матч будет дома против «Кливленда». Будет очень интересно», — сказал «СЭ» Кириленко.

14 очков — самый результативный дебютный матч в истории НБА среди россиян. Ранее лучший старт в лиге показал Сергей Базаревич, набрав 9 очков, 2 подбора и 2 передачи против «Финикса» в 1994 году.

Коллин Секстон и&nbsp;Егор Демин.Демин ярко дебютировал в НБА. При этом «Бруклин» ужасно сыграл в защите

Telegram Дзен Max
НБА
БК Бруклин Нетс
Андрей Кириленко
Егор Дёмин
Читайте также
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя