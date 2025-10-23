Кириленко о дебюте Демина: «Его уверенность проявлялась под давлением гостевых трибун»

Президент РФБ, участник Матча звезд НБА Андрей Кириленко прокомментировал «СЭ» первую игру Егора Демина в регулярном сезоне в составе «Бруклина».

«Такого дебюта мы и ждали: 14 очков с прекрасным процентом, 5 подборов за 22 минуты со скамейки. Передачи отдавал неплохие, партнеры не всегда были точны. Тренер выбрал старт без потенциального разыгрывающего, но Теренс Манн неплохо справлялся. Выйдя со скамейки, Егор показал уверенность в своих действиях. Пару раз бросал в сложных ситуациях и забивал. «Бруклин» немного провалил вторую четверть и не сумел догнать соперника.

Радует, что Егор был очень активен с мячом. Такое ощущение, что он забыл, что это НБА, а не NCAA. И это правильно! Последний свой дальний он забросил метров с 9. Пусть кто-то скажет, что исход встречи был решен, но так считают только те, кто не понимает ответственности и важности таких ситуаций. Две потери — мелочь, особенно для разыгрывающего при таких минутах. «Нетс» проиграли щит, но в этом вины Егора точно нет.

Уверенность Демина проявлялась под давлением гостевых трибун, это всегда идет на пользу. Следующий матч будет дома против «Кливленда». Будет очень интересно», — сказал «СЭ» Кириленко.

14 очков — самый результативный дебютный матч в истории НБА среди россиян. Ранее лучший старт в лиге показал Сергей Базаревич, набрав 9 очков, 2 подбора и 2 передачи против «Финикса» в 1994 году.