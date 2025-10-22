Кириленко: «Демину будет очень непросто в «Бруклине»

22 октября, 13:10
Президент РФБ, участник Матча всех звезд НБА Андрей Кириленко в колонке для «СЭ» рассказал, что Егор Демин должен вдохновляться примером Марии Клюндиковой.
«Демину будет очень непросто в «Бруклине». Главный тренер уже сказал, что будет разделять игровое время между всеми защитниками и все будет зависеть только от него самого. Верю в его потенциал и возможность стать важным игроком ростера.
Владу не привыкать выгрызать мячи у соперников, поэтому ему, как мне кажется, должно быть менее нервно выходить на паркет.
Наши девчонки — Мария Клюндикова и Олаири Косу — дошли до полуфинала WNBA, так что мешает нашим парням достойно выступить?» — подчеркнул Кириленко.
Демин должен дебютировать за «Бруклин» в матче с «Шарлотт» 23 октября.
Коэн-Цедек
Наверное Голдин, который будет играть за Хит :)
22.10.2025
Алексей Deepdiver
Кто такой Влад???
22.10.2025