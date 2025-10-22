Видео
НБА. Новости
22 октября, 13:10

Кириленко: «Демину будет очень непросто в «Бруклине»

Президент РФБ, участник Матча всех звезд НБА Андрей Кириленко в колонке для «СЭ» рассказал, что Егор Демин должен вдохновляться примером Марии Клюндиковой.

«Демину будет очень непросто в «Бруклине». Главный тренер уже сказал, что будет разделять игровое время между всеми защитниками и все будет зависеть только от него самого. Верю в его потенциал и возможность стать важным игроком ростера.

Владу не привыкать выгрызать мячи у соперников, поэтому ему, как мне кажется, должно быть менее нервно выходить на паркет.

Наши девчонки — Мария Клюндикова и Олаири Косу — дошли до полуфинала WNBA, так что мешает нашим парням достойно выступить?» — подчеркнул Кириленко.

Демин должен дебютировать за «Бруклин» в матче с «Шарлотт» 23 октября.

Андрей Кириленко оценил перспективы в&nbsp;НБА Егора Демина, Владислава Голдина и&nbsp;Виктора Лахина.«Болеем за наших. Это будет самое интересное в НБА». Колонка Андрея Кириленко для «СЭ»
2

  • Коэн-Цедек

    Наверное Голдин, который будет играть за Хит :)

    22.10.2025

  • Алексей Deepdiver

    Кто такой Влад???

    22.10.2025

