Ассистент «Торонто» Гриффин станет новым главным тренером «Милуоки»

Сегодня, 06:25
Помощник главного тренера «Торонто» Эдриан Гриффин станет главным тренером «Милуоки», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Стороны согласовывают финансовые условия контракта. Отмечается, что сделка будет заключена в ближайшее время.
Таким образом, 48-летний специалист впервые в карьере возглавит клуб в качестве главного тренера.
На протяжении всей карьеры он работал помощником главного тренера. Сначала в «Милуоки» в 2008-2010 годах, затем в «Чикаго», «Орландо», «Оклахоме» и «Торонто». С «Рэпторз» он становился чемпионом НБА в 2019 году.
Ранее «Милуоки» уволил тренера Майка Буденхольцера. В этом сезоне «Бакс» заняли первое место в регулярном чемпионате НБА, но проиграли «Майами» в серии первого раунда плей-офф — 1-4.