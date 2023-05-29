Ассистент «Торонто» Гриффин станет новым главным тренером «Милуоки»

Помощник главного тренера «Торонто» Эдриан Гриффин станет главным тренером «Милуоки», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Стороны согласовывают финансовые условия контракта. Отмечается, что сделка будет заключена в ближайшее время.

Таким образом, 48-летний специалист впервые в карьере возглавит клуб в качестве главного тренера.

На протяжении всей карьеры он работал помощником главного тренера. Сначала в «Милуоки» в 2008-2010 годах, затем в «Чикаго», «Орландо», «Оклахоме» и «Торонто». С «Рэпторз» он становился чемпионом НБА в 2019 году.

Ранее «Милуоки» уволил тренера Майка Буденхольцера. В этом сезоне «Бакс» заняли первое место в регулярном чемпионате НБА, но проиграли «Майами» в серии первого раунда плей-офф — 1-4.