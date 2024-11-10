Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:30

«Чикаго» обыграл «Атланту», «Кливленд» был сильнее «Бруклина» в матче НБА

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Чикаго» на выезде обыграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:113.

«Буллз» одержали 4-ю победу в 10 матчах и занимают 9-е место в таблице Восточной конференции. «Хокс» с 7 поражениями в 11 играх — на 11-й строчке.

«Кливленд» дома победил «Бруклин» со счетом 105:100.

Баскетбол

НБА. Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Чикаго» — 113:125 (37:24, 33:36, 28:30, 15:35)

А: Джонсон (20), Капела (20), Ризаше (17)

Ч: Досунму (19), Вучевич (18+12 подборов), Лавин (18), Уайт (18)

10 ноября. Атланта. «State Farm Arena».

«Кливленд» — «Бруклин» — 105:100 (34:28, 23:27, 13:27, 35:18)

К: Мобли (23+16 подборов), Митчелл (22), Гарленд (20)

Б: Джонсон (23), Томас (22), Шредер (22)

10 ноября. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

БК Атланта Хокс
БК Бруклин Нетс
БК Кливленд Кавальерс
БК Чикаго Буллз

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Главный онколог Минздрава РФ сообщил о росте ранней выявляемости онкологии
«Локомотив» неудержим, а Ларионов хочет штрафовать за удаления. Что произошло в КХЛ
Комментатор и общественный деятель Рабаданов задержан в Махачкале
«Локомотив» победил «Факел» благодаря дублю Батракова
NBC News анонсировал аресты участников штурма Капитолия до инаугурации Трампа
Трамп не пригласит Помпео и Хейли в новую американскую администрацию
Сегодня
Вчера
Неделя