«Денвер» победил «Атланту» и прервал серию из трех поражений

Сегодня, 06:28
«Денвер» обыграл «Атланту» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 129:122.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Богдан Богданович, он набрал 40 очков, реализовав 10 трехочковых.
«Денвер» прервал серию из трех поражений подряд.
В параллельном матче «Нью-Йорк» победил «Торонто» — 136:130.
НБА
Регулярный чемпионат
«Атланта» — «Денвер» — 122:129 (36:28, 26:37, 24:39, 36:25)
А: Богданович (40), Маррей (21), Янг (19)
Д: Мюррей (29), Йокич (25), Строутер (22)
12 декабря. Атланта. «State Farm Arena».
«Нью-Йорк» — «Торонто» — 136:130 (35:35, 31:25, 32:37, 38:33)
Н: Рэндл (34), Барретт (27), Брансон (21)
Т: Ануноби (29), Шредер (20 + 10 передач), Барнс, Сиакам (оба — 20)
12 декабря. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».