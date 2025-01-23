«Детройт» победил «Атланту», Каннингем сделал трипл-дабл

Сегодня, 05:56
«Детройт» на выезде переиграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:104.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Финикс» — 84:108 (16:28, 26:26, 26:28, 16:26)
Б: Джонсон (20), Уилсон (15), Уайтхэд (12), Клэкстон (10 + 12 подборов).
Ф: Букер (32), Дюрант (24), Джонс (8), Ричардс (8 + 15 подборов).
«Атланта» — «Детройт» — 104:114 (26:36, 25:33, 24:28, 29:17)
А: Дэниэлс (20 + 10 подборов), Джонсон (17), Капела (16 + 10 подборов), Янг (13).
Д: Каннингем (29 + 11 передач + 10 потерь), Бизли (19), Томпсон (16), Дюрен (14 + 12 подборов).