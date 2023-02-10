Дабл-дабл Янга помог «Атланте» победить «Финикс»

«Атланта» обыграла «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:107. «Хокс» прервали трехматчевую победную серию «Санс».

В другой встрече «Бруклин» выиграл у «Чикаго» — 116:105. «Буллз» потерпели второе поражение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Финикс» — 116:107 (36:22, 20:25, 37:28, 23:32)

А: Янг (36 + 12 передач), Мюррэй (19), Коллинз (16).

Ф: Окоги (25), Эйтон (23), Уэйнрайт (17), Пол (15).

«Бруклин» — «Чикаго» — 116:105 (19:26, 34:24, 26:34, 37:21)

Б: Динуидди (25), Томас (20), Харрис (18).

Ч: Лавин (38), Вучевич (15 + 17 подборов), Дерозан (14).