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Сегодня, 05:58

«Атланта» выиграла у «Финикса», Янг набрал 43 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Атланта» обыграла «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:117.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Кливленд» — 117:127 (30:37, 31:25, 28:38, 28:27)

И: Сиакам (23), Матурин (19), Тернер (17).

К: Митчелл (35), Гарлэнд (24), Э. Мобли (22 + 13 подборов), Аллен (16).

«Атланта» — «Финикс» — 122:117 (33:31, 31:25, 25:31, 33:30)

А: Янг (43), Оконгву (22 + 21 подбор), Мэтьюз (19), Крейчи (15).

Ф: Букер (35), Дюрант (31), Данн (14).

«Филадельфия» — «Оклахома-Сити» — 102:118 (21:37, 22:21, 38:29, 21:31)

Ф: Эдвардс (25), Даутин (18), Ябуселе (17).

О: Гилджес-Александер (32), Джейлен Уильямс (24), Уоллес (18).

БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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