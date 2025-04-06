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НБА

6 апреля, 00:33

«Никс» на выезде победили «Атланту», Таунс оформил дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Никс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграли «Атланту» со счетом 121:105.

Самым результативным на паркете стал центровой гостей Карл-Энтони Таунс, набравший 27 очков и сделавший 11 подборов. У «Хокс» защитник Трей Янг набрал 16 очков.

«Никс» с 49 победами в 77 матчах занимают третье место в Восточной конференции, «Атланта» с 36 победами в 77 играх — на восьмой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Нью-Йорк» — 105:121 (31:38, 22:40, 27:30, 25:13)

5 апреля. Атланта. «State Farm Arena».

НБА
БК Атланта Хокс
БК Нью-Йорк Никс
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