«Атланта» обыграла «Нью-Орлеан», у Мисси дабл-дабл

«Атланта» на своем паркете переиграла «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:122.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Пеликанс» Си Джей Макколлум, набравший 29 очков. Кроме того, центровой «Нью-Орлеана» Ив Мисси оформил дабл-дабл (23 очка, 12 подборов).

«Атланта» одержала 11-ю победу и занимает 6-е место на «Востоке», «Нью-Орлеан» потерпел 18-е поражение и идет 15-м в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Нью-Орлеан» — 124:112 (26:28, 32:31, 34:26, 32:27)

3 декабря. Атланта. «State Farm Arena».