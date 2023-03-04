«Атланта» одержала победу над «Портлендом». Мюррэй набрал 41 очко

«Атланта» обыграла «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:111. «Трэйл Блэйзерс» потерпели третье поражение подряд.

В другой встрече «Бостон» на своем паркете проиграл «Бруклину» — 105:115.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Бруклин» — 105:115 (37:15, 27:40, 20:34, 21:26)

Бос: Браун (35), Тейтум (22 + 13 подборов), Уайт (16).

Бр: Бриджес (38), К. Джонсон (20), Динуидди (17), Финни-Смит (17).

«Атланта» — «Портленд» — 129:111 (31:19, 28:30, 38:27, 32:35)

А: Мюррэй (41), Янг (23 + 11 передач), Хантер (17).

П: Лиллард (33), Реддиш (25), Грант (14).