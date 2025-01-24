«Атланта» проиграла «Торонто» и потерпела третьей поражение подряд

«Атланта» на своем паркете проиграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:122.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Рэпторз» Скотти Барнс, набравший 25 очков.

«Торонто» с результатом 12-32 занимает 14-е место в Восточной конференции. «Атланта» идет на 8-й строчке — 22-22.

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Торонто» — 119:122 (25:35, 34:30, 30:29, 30:28)

А: Богданович (23), Дэниэлс (22), Оконгву (19 + 12 подборов), Янг (18 + 13 передач).

Т: Барнс (25), Браун (18), Буше (17), Пелтль (17), Дик (15), Барретт (15).