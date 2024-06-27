В Бруклине прошел первый раунд драфта НБА 2024 года

В четверг, 27 июня, стартовал 78-й ежегодный драфт НБА. Сегодня состоялся первый раунд. Церемония прошла в «Барклайс-центре» в Бруклине.

Под первым пиком «Атланта» выбрала форварда Заккари Рисаше из «Буржа». Вторым выбирал «Вашингтон» — центровой Алекс Сарр из «Перт». Замкнул тройку разыгрывающий защитник университета Кентукки Рид Шеппард, которого взял «Хьюстон».

Первый раунд драфта НБА-2024

1. «Атланта» — форвард Заккари Рисаше («Бурж»)

2. «Вашингтон» — центровой Алекс Сарр («Перт»)

3. «Хьюстон» (получен от «Бруклина») — защитник Рид Шеппард (Кентукки)

4. «Сан-Антонио» — защитник Стефон Касл (ЮКонн)

5. «Детройт» — форвард Рон Холланд («Игнайт»)

6. «Шарлотт» — форвард Тиджан Салон («Шоле»)

7. «Портленд» — центровой Донован Клинган (ЮКонн)

8. «Сан-Антонио» (получен от «Торонто», обменян в «Миннесоту») — защитник Роб Диллингэм (Кентукки)

9. «Мемфис» — центровой Зак Иди (Пердью)

10. «Юта» — форвард Коди Уильямс (Колорадо)

11. «Чикаго» — форвард Матас Бузелис («Игнайт»)

12. «Оклахома» (получен от «Хьюстона») — разыгрывающий Никола Топич («Црвена Звезда»)

13. «Сакраменто» — защитник Девин Картер (Провиденс)

14. «Портленд» (получен от «Голден Стэйт» через «Мемфис» через «Бостон», обменян в «Вашингтон») — защитник Карлтон Кэррингтон (Питсбург)

15. «Майами» — центровой Келел Уэйр (Индиана)

16. «Филадельфия» — разыгрывающий Джаред Маккэйн (Дьюк)

17. «Лейкерс» — форвард Далтон Кнехт (Теннеси)

18. «Орландо» — форвард Тристан да Сильва (Колорадо)

19. «Торонто» (получен от «Индианы») — защитник Джакобе Уолтер (Бэйлор)

20. «Кливленд» — форвард Джейлон Тайсон (Калифорния)

21. «Новый Орлеан» (получен от «Милуоки») — центровой Ив Мисси (Бэйлор)

22. «Финикс» (обменян в «Финикс») — форвард Дарон Холмс II (Дейтон)

23. «Милуоки» (получен от «Нового Орлеана») — защитник Эй Джей Джонсон («Хоукс», Австралия)

24. «Никс» (получен от «Далласа») — защитник Кайшоун Джордж (Майами)

25. «Никс» — форвард Паком Дадье («Ульм»)

26. «Вашингтон» (получен из «Клипперс» через «Оклахому» через «Даллас») — форвард Диллон Джонс (Уэбер-Стэйт)

27. «Миннесота» — защитник Терренс Шэннон (Иллинойс)

28. «Денвер» — форвард Райан Данн (Виржиния)

29. «Юта» (получен от «Оклахомы» через «Индиану» через «Торонто») — разыгрывающий Айзейя Коллиер (университет Южной Калифорнии)

30. «Бостон» — форвард Бэйлор Шайерман (Крейтон)