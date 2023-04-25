Айме Удока может возглавить «Хьюстон»

Бывший тренер «Бостона» Айме Удока может возглавить «Хьюстон», сообщает TSN.

По сведениям источника, 45-летний специалист сменит Стивена Сайласа, который был уволен с поста главного тренера «Рокетс» после трех сезонов с командой. Ранее Удока был уволен из «Бостона» за нарушение политики команды.

Ранее сообщалось, что Удока во время работы в «Бостоне» использовал грубые выражения в диалоге с подчиненной до того, как у них начались неподобающие отношения на рабочем месте.

«Хьюстон» по итогам регулярного чемпионата НБА занял предпоследнее, 14-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф.