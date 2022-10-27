Баскетболист Эрик Бледсоу был арестован за то, что ударил свою девушку

Баскетболист Эрик Бледсоу был арестован по обвинению в домашнем насилии через несколько часов после сообщения о том, что он подписывает контракт с китайским клубом «Шанхай Шаркс», пишет TMZ Sports.

В среду, 26 октября, в полицию поступил звонок о бытовом конфликте. Жертва заявила, что ее парень ударил ее.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. В результате расследования Бледсоу был арестован за домашнее насилие. 32-летний игрок был доставлен в участок и позже освобожден под залог.

Летом «Портленд» отчислил 32-летнего разыгрывающего.

В минувшем сезоне он играл за «Клипперс», набирая по 9,9 очка, 4,2 передачи, 3,4 подбора и 1,3 перехвата.