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Сегодня, 17:56

Клэй Томпсон может перейти в «Орландо»

Руслан Минаев
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Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон может перейти в «Орландо», сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

По его информации, стороны проявляют обоюдный интерес.

«Томпсон и другие ветераны в лиге рассматривают «Орландо» как потенциальное место для продолжения карьеры. Они верят, что добавление опытного игрока может вывести команду на другой уровень вокруг Паоло Банкеро и Франца Вагнера», — сказал Чарания в эфире шоу Run It Back.

Также Чарания добавил, что «Мэджик» могут освободить более 60 миллионов долларов для подписания баскетболистов этим летом. Этим летом 34-летний Томпсон станет свободным агентом.

НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Орландо Мэджик
Клэй Томпсон
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