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Сегодня, 13:06

Баскетболист «Мемфиса» Морант потерял около 50 миллионов долларов из-за дисквалификации за демонстрацию оружия

Иван Торопцев
Корреспондент
Джа Морант.
Фото USA Today Sports
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Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант понес значительные убытки из-за дисквалификации за демонстрацию пистолета в соцсетях, сообщает ESPN.

Первый инцидент с участием баскетболиста произошел в марте этого года, тогда НБА отстранила игрока на 8 матчей. В мае Морант вновь показал огнестрельное оружие во время прямой трансляции в соцсетях.

В пятницу, 16 июня в НБА объявили, что разыгрывающий дисквалифицирован за повторный инцидент на 25 матчей. В период отстранения баскетболист не будет получать зарплату, а также должен будет выполнить определенные условия, прежде чем ему разрешат вновь выступать. По оценкам ESPN, Морант уже потерял около 50 миллионов долларов из-за того, что ряд спонсоров отказались сотрудничать с игроком в связи с его поведением.

Морант — второй номер драфта НБА-2019, он становился лучшим новичком лиги в сезоне-2019/20 и дважды участвовал в Матче звезд. По итогам сезона-2021/22 баскетболист был признан самым прогрессирующим игроком НБА.

В сезоне-2022/23 Морант принял участие в 66 матчах, набирая в среднем 26,2 очка, а также делая 8,1 передачи и 5,9 подбора в среднем за игру.

БК Мемфис Гриззлиз
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