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НБА

3 апреля, 16:45

Болдырева — о драфте НБА: «Скорее всего, у Косу лучше шансы быть выбранной»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Александр Невзгода
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Российская центровая Middle Tennessee Анастасия Болдырева, ставшая лучшей по блок-шотам в сезоне-2024/25 в NCAA, в интервью «СЭ» рассказала о предстоящем драфте.

— У тебя закончился сезон. Какие планы дальше?

— Конечно, я хотела бы остаться играть в США, попасть на драфт WNBA, но я прекрасно понимаю, что шансы невысокие. Перед драфтом пойду в просмотровые лагеря, попробую проявить себя. Если получится остаться — будет хорошо. Если нет, то закончу обучение: мне по программе еще надо пройти три предмета. Скорее всего, останусь тут на лето. Потом либо домой, либо в Израиль играть.

— Наверняка ты знаешь Олаири Косу?

— Да, вместе в сборной были.

— Как ты думаешь, у нее шансы есть быть выбранной на драфте?

— Я думаю, да. Давно не видела ее игру вживую, но, когда последний раз с ней играла, она была просто игроком высокого уровня. Учитывая еще то, что она всегда играла за старшие года. Шанс у нее очень хороший, даже, скорее всего, лучше, чем мой.

Анастасия Болдырева.«Если не НБА, то буду пробовать заиграть в России, Израиле или Турции». Интервью российской центровой

Анастасия Болдырева
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