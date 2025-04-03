Болдырева — о драфте НБА: «Скорее всего, у Косу лучше шансы быть выбранной»

Российская центровая Middle Tennessee Анастасия Болдырева, ставшая лучшей по блок-шотам в сезоне-2024/25 в NCAA, в интервью «СЭ» рассказала о предстоящем драфте.

— У тебя закончился сезон. Какие планы дальше?

— Конечно, я хотела бы остаться играть в США, попасть на драфт WNBA, но я прекрасно понимаю, что шансы невысокие. Перед драфтом пойду в просмотровые лагеря, попробую проявить себя. Если получится остаться — будет хорошо. Если нет, то закончу обучение: мне по программе еще надо пройти три предмета. Скорее всего, останусь тут на лето. Потом либо домой, либо в Израиль играть.

— Наверняка ты знаешь Олаири Косу?

— Да, вместе в сборной были.

— Как ты думаешь, у нее шансы есть быть выбранной на драфте?

— Я думаю, да. Давно не видела ее игру вживую, но, когда последний раз с ней играла, она была просто игроком высокого уровня. Учитывая еще то, что она всегда играла за старшие года. Шанс у нее очень хороший, даже, скорее всего, лучше, чем мой.