НБА. Новости
Сегодня, 17:50

Баскетболистка Сиразутдинова — о WNBA: «Если будет такая возможность, то я с удовольствием попробую свои силы»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Баскетболистка «Спарты энд К» и сборной России Эльза Сиразутдинова в интервью «СЭ» рассказала, хотела бы она попасть в WNBA.

— Мария Клюндикова и Ола Косу играли в WNBA. Смотрела за их выступлениями?

— Не смотрела игры, но по результатам могу судить, что они выступили очень достойно. Самое главное — они показали, что наши девчонки могут там играть.

— Сама мечтаешь об WNBA?

— Если будет такая возможность, то я с удовольствием попробую свои силы. Но сейчас меня все устраивает в России.

Эльза Сиразутдинова (№81).«Если будет возможность, с удовольствием попробую свои силы в женской НБА». Интервью баскетболистки сборной России

