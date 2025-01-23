Батлер может лишиться 3,1 миллиона долларов

Форвард «Майами» Джимми Батлер может потерять 3,1 миллиона долларов из-за отстранения от игр. По информации журналиста Энтони Чанга, такой штраф предусмотрен контрактом баскетболиста за пропуск девяти матчей.

Ранее инсайдер Шэмс Чарания сообщал о планах клуба отстранить Батлера на две игры, а до этого игрок уже был исключен из состава на семь игр.

Отмечается, что баскетболист имеет возможность получить часть или даже большую часть удержанной суммы через профессиональный союз игроков лиги.

В текущем сезоне НБА Джимми сыграл в 25 матчах. В среднем за игру он набирал 17 очков, делал 5,2 подбора и отдавал 4,8 результативной передачи.