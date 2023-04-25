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НБА

Сегодня, 06:10

Батлер занимает четвертое место по количеству набранных очков в играх плей-офф в истории НБА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Майами» Джимми Батлер набрал 56 очков в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА против «Милуоки» (119:114).

Как сообщает NBA History, Батлер показал четвертый результат результативности в отдельной плей-офф игре в истории НБА. Он делит эту строчку с Чарльзом Баркли, Уилтом Чемберленом и Майклом Джорданом, которые тоже набирали 56 очков.

Первое место по количеству набранных очков в играх плей-офф в истории НБА занимает Джордан с 63 очками. Вторая строчка у Элгина Бэйлора (61 очко), третья — у Донована Митчелла (57).

Счет в серии первого раунда плей-офф НБА 3-1 в пользу «Майами». Следующий матч пройдет 27 апреля и начнется в 04.30 мск.

Источник: НБА
НБА
БК Майами Хит
БК Милуоки Бакс
Джимми Батлер
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