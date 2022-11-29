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29 ноября, 23:22

Базаревич: «Ничто не предвещало такой плохой второй половины — но, такое ощущение, нам просто не хватило сил»

Алина Савинова
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич высказался о поражении команды от МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (60:71).

«Мы попали в не очень хорошую ситуацию — и перед матчем у нас были некоторые опасения: мы потеряли двух «больших», а те ребята, которые должны были заступить на их место, к сожалению, не особо попали в игру. За исключением, может быть, Барашкова какими-то эпизодами и Зверева. Мы неудачно начали, но вышли вперед во второй четверти — и получили разочаровывающее попадание «в раздевалку». Честно говоря, ничто не предвещало такой плохой второй половины — но, такое ощущение, нам просто не хватило сил, и мы смазали все, что могли. Команда МБА была более агрессивна, мы пытались что-то поменять, поменять тактику, поменять состав... 20 очков забивать за половину... Надеюсь, что мы сделаем выводы», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Базаревича.

«Самара» проиграла четвертый матч подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице. МБА находится на четвертой строчке.

Источник: https://bcsamara.com/news/?id=4953
БК МБА
БК Самара
Сергей Базаревич
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