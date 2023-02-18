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НБА

Сегодня, 06:15

Беверли хотел бы продолжить карьеру в «Голден Стэйт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Разыгрывающий защитник Патрик Беверли, которого отчислили из «Орландо», заинтересован в переходе «Голден Стэйт».

34-летний американец в Twitter ответил на предложение болельщицы перейти в «Уорриорз». Она написала: «Как насчет вашего дуэта с Дрэймондом Грином? Было бы волшебно». Баскетболист ретвитнул запись и добавил: «Играть на высочайшем уровне и побеждать — мечта любого игрока».

В этом сезоне Беверли сыграл в 45 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 6,4 очка, 3,1 подбора и 2,6 передачи.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Патрик Беверли
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